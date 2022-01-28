التحاق أربعة لاعبين في صفوف المنتخب الوطني

2022/01/28 | 21:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعالتحقَ، اليوم الجمعة، كلٌ من اللاعبين (علي حصني وسجاد جاسم وكرار نبيل وسامح سعيد) بوفدِ المنتخب الوطنيّ في بيروت.وكان وفدُ المنتخبِ الوطنيّ قد وصلَ، عصر اليوم، إلى لبنان استعداداً لمواجهةِ نظيره المنتخبِ اللبناني يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لمونديال قطر 2022.على صعيدٍ متصلٍ، ستجري المباراةُ على ملعبِ صيدا، وبحضورٍ جماهيري بنسبةِ 60% من سعةِ الملعبِ الاستيعابيّة.

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