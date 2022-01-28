سابقة خطيرة.. ماذا يترتب على ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة جمهورية العراق

2022/01/28 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانيةعدّ عضو الاتحاد الوطني الكردستاني برهان الشيخ، اليوم الجمعة، أن القبول بمرشح فاسد لمنصب رئاسة الجمهورية هو سابقة خطيرة.وقال الشيخ في حديث، لـ(بغداد اليوم)، إن "هوشيار زيباري تمت إقالته من منصب وزارة المالية، بسبب تهم الفساد وطرحه لمنصب رئاسة الجمهورية استهانة بالقوانين".وأضاف أن "أعضاء البرلمان أقسموا على الحفاظ على الدستور وصيانته، والتصويت لزيباري حنث باليمين، ومخالفة كبيرة، وتعني عدم الاعتراف بالقوانين الموضوعة".

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