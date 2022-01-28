بعد زيادة حالات السطو المسلح.. شرطة الديوانية تفعل هذا!

2022/01/28 | 21:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن اعداد خطة أمنية بعد تسجيل عددا من حالات السرقة في المحافظة كان اخرها سرقة صيرفة.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة شرطة محافظة الديوانية رحيم عودة، في تصريح لـ(بغداد اليوم): "سُجلت لدى مراكز الشرطة عدد من حالات السرقة، كما تم تسجيل حالة سطو مسلح وسرقة صيرفة وسط المدينة".

وأضاف أنه "بعد ذلك وجه قائد شرطة المحافظة بتنفيذ خطة أمنية لحماية ممتلكات المواطنين وملاحقة السراق، حيث يبدأ تنفيذ الخطة ليلًا قرب المحال التجارية ومنازل المواطنين من خلال نشر دوريات النجدة".

وبخصوص ملاحقة منفذي عملية السطو بين عودة أنه "لم نتوصل للجناة لغاية الان لكن المتابعة مستمرة".

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