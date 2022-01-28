القبض على 3 متهمين بقضايا السرقة و القتل

2022/01/28 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت مكافحة إجرام ذي قار، اليوم الجمعة، من القاء القبض على 3 متهمين بقضايا سرقة ومتهم آخر بالقتل.وذكرت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “من خلال الواجبات المستمرة للقبض على المطلوبين قضائيا تمكنت مكافحة إجرام ذي قار من إلقاء القبض على 4 متهمين”.واضاف “حيث تمكنت مكافحة إجرام قضاء الرفاعي من […]

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