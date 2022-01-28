2022/01/28 | 21:55 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ تمكنت مكافحة إجرام ذي قار، اليوم الجمعة، من القاء القبض على 3 متهمين بقضايا سرقة ومتهم آخر بالقتل.
وذكرت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “من خلال الواجبات المستمرة للقبض على المطلوبين قضائيا تمكنت مكافحة إجرام ذي قار من إلقاء القبض على 4 متهمين”.
واضاف “حيث تمكنت مكافحة إجرام قضاء الرفاعي من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 متهمين بقضايا السرقة و القتل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “من خلال الواجبات المستمرة للقبض على المطلوبين قضائيا تمكنت مكافحة إجرام ذي قار من إلقاء القبض على 4 متهمين”.
واضاف “حيث تمكنت مكافحة إجرام قضاء الرفاعي من […]
ظهرت المقالة القبض على 3 متهمين بقضايا السرقة و القتل أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 متهمين بقضايا السرقة و القتل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 متهمين بقضايا السرقة و القتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).