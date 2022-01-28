2022/01/28 | 21:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، الجمعة، القبض على اثنين من المتهمين، بحوزتهما مبلغ مالي مزور، إضافة إلى ضبطها مطبعة لتزوير العملة وسط بغداد.وقالت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تنفيذًا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية بمتابعة قواطع المسؤولية وملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة، تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر …

ظهرت المقالة ضبط مطبعة لتزوير العملة وسط العاصمة بغداد أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مطبعة لتزوير العملة وسط العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مطبعة لتزوير العملة وسط العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).