2022/01/28 | 22:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة المالكي عن استهداف مطار بغداد: رسالة سلبية إلى العالم أولاً على ايرث نيوز.

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