2022/01/28 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثمن رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي "أبو فدك"، اليوم الجمعة، تضحيات الجرحى في طريق تحرير العراق من الإرهاب، فيما أشار إلى أن جراحاتهم أوسمة شرف وفخر.

وقالت مديرية إعلام الحشد في بيان، إن "المحمداوي والوفد المرافق له، وصل الجمعة، الى محافظة البصرة، حيث زار مركز جعفر الطيار للعلاج الطبيعي والتأهيل النفسي التابع لطبابة الحشد الشعبي، حيث التقى الجرحى الأبطال واستمع الى حديثهم ووقف على احتياجاتهم".

واشاد المحمداوي، وفق البيان، "بالتضحيات التي قدمها الجرحى الأبطال في طريق تحرير العراق من براثن الإرهاب الظلامي والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات، مؤكدا ان جراحاتهم هي أوسمة شرف وفخر وعز لهم ولعوائلهم وأبنائهم".وثمن المحمداوي، "الخدمات الطبية المقدمة للجرحى، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مضاعفة الجهد المقدم للجرحى المجاهدين ومتابعة شؤونهم الاجتماعية وتلبيتها بالسرعة الممكنة".وأكد رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي، أننا "ماضون على طريق القائد الشهيد ابو مهدي المهندس في خدمة ورعاية جرحى الحشد الشعبي نظرا لما قدموه من تضحيات كبيرة، مشيرا الى أننا مستمرون ايضا في خدمة ورعاية عوائل الشهداء الذين كان القائد الشهيد دائما ما يوصي بهم ويقف على احتياجاتهم ويحرص على تلبيتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ('أبو فدك' يثمن تضحيات الجرحى: أوسمة شرف وفخر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ('أبو فدك' يثمن تضحيات الجرحى: أوسمة شرف وفخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).