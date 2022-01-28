فيروس كورونا.. ايران تعلن دخولها الموجة السادسة

2022/01/28 | 22:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة الإيراني بهرام عين

اللهي دخول إيران موجة سادسة من جائحة

كورونا، رغم كل التدابير والجهود التي

يبذلها القطاع الصحي لتفادي ذلك.

ولم يذكر وزير الصحة إجراءات الوزارة أو

اللجنة الوطنية لمكا

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