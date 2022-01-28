2022/01/28 | 22:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس إئتلاف “دولة القانون” نوي المالكي، الجمعة، إن الاستهداف الذي تعرض له مطار بغداد الدولي، يهدف إلى إيصال رسالة سلبية إلى العالم.وأضاف المالكي في تدوينة تابعها “النور نيوز” أنه “نستنكر الاعتداء الصاروخي الغادر على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية والطائرات المدنية، بهدف طعن الجهود الامنية والخدمية التي تبذلها الوزارة، وإرسال …

ظهرت المقالة المالكي: القصف الذي تعرض له مطار بغداد يهدف إلى إيصال رسالة سلبية إلى العالم أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: القصف الذي تعرض له مطار بغداد يهدف إلى إيصال رسالة سلبية إلى العالم ) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: القصف الذي تعرض له مطار بغداد يهدف إلى إيصال رسالة سلبية إلى العالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).