2022/01/28 | 22:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wnp05J2zX_c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. إنشاء مزارع نخيل نموذجية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الديوانية.. إنشاء مزارع نخيل نموذجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).