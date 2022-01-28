2022/01/28 | 22:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: o4ejvsv7AM4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موصليون لوان نيوز : نطالب بشخصية عراقية لادراة العراق في المرحلة المقبلة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موصليون لوان نيوز : نطالب بشخصية عراقية لادراة العراق في المرحلة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).