وزير خارجية ليتوانيا يحذر عبر CNN: غزو أوكرانيا سيؤدي إلى

2022/01/28 | 22:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، من أن غزو أوكرانيا لن تكون "مجرد حرب ضد أوكرانيا.إنها حرب أوروبا، وسوف تندلع في أوكرانيا إذا بدأت".

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