نوري المالكي عن استهداف المطار: رسالة سلبية إلى العالم

2022/01/28 | 22:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس إئتلاف "دولة القانون" نوي المالكي، الجمعة، إن الاستهداف الذي تعرض له مطار بغداد الدولي، يهدف إلى إيصال رسالة سلبية إلى العالم.

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وأضاف المالكي في تدوينة تابعها "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، أنه "نستنكر الاعتداء الصاروخي الغادر على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية والطائرات المدنية، بهدف طعن الجهود الامنية والخدمية التي تبذلها الوزارة، وإرسال رسالة سلبية إلى العالم عن واقع الخطوط الجوية العراقية وعمل المطارات".

وأكد أن "مواجهة هذه المحاولات والممارسات الاجرامية مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الاجهزة الامنية".

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