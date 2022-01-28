تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

2022/01/28 | 22:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل ما يزيد عن 93 ألف إصابة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ تفشي الوباء على خلفية انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.وسجلت الوزارة 93 ألفا و586 إصابة بكورونا، إضافة إلى 210 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة تأتي من بين 439 ألفا و252 اختبارا أجرى أمس للكشف عن الفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 85 ألفا و503 أشخاص.وقالت إنه حتى الآن تم إعطاء 141 مليونا و612 ألفا و186 جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.من جانبه، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه: "الفيروس ليس قويا كما كان من قبل.لا داعي للقلق بشأن الأعداد المتزايدة".وأضاف في تغريدة بحسابه على تويتر: "سنواصل حياتنا الطبيعية من خلال حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واتباع الاحتياطات الشخصية.دعونا لا نتجاهل اللقاحات".

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