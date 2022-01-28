الرسالة سلبية.. تغريدة من المالكي تخص استهداف المطارات

2022/01/28 | 22:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، بشأن حادثة استهداف مطار بغداد الدولي.

وقال المالكي في تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) "نستنكر الاعتداء الصاروخي الغادر على مطار بغداد واستهداف المنشآت الحيوية والطائرات المدنية، بهدف طعن الجهود الامنية والخدمية التي تبذلها الوزارة، وإرسال رسالة سلبية إلى العالم عن واقع الخطوط الجوية العراقية وعمل المطارات".

وأضاف ان "مواجهة هذه المحاولات والممارسات الاجرامية مسؤوليتنا جميعا ومسؤولية الاجهزة الامنية".

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