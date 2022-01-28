البرلمان العربي يندد باستهداف مطار بغداد ويوجه رسالة للأطراف السياسية

2022/01/28 | 22:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دان البرلمان العربي، الجمعة، استهداف الجناح المدني لمطار بغداد الدولي، بقصف صاروخي.وحذر البرلمان العربي وفق بيان “خطورة هذه الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية للعراق، كونه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة العراقية ويقوض فرص عودة الأمن والاستقرار بها”، مشددا على أن “استهداف مطار بغداد هو مؤشر خطير ينم عن تصاعد …

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