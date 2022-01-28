2022/01/28 | 22:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت ادارة مدارس الرازي الاهلية في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، حدوث حريق داخل بنايتها.وذكرت صفحة رسمية لادارة المدارس على الفيسبوك وتابعته وكالة ايرث نيوز، انه “لا صحة لوجود حريق في مدارس الرازي الاهلية وانما الحريق كان بمخزن بالقرب منها وتم ادخال سيارات اطفاء الحريق من خلال المدرسة”.ن.ع

ظهرت المقالة ذي قار..



مدارس الرازي الاهلية تنفي حدوث حريق داخل بنايتها أولاً على ايرث نيوز.

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