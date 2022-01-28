الصحة: الوضع الوبائي لكورونا مسيطر عليه

2022/01/28 | 22:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي مسيطر عليه حتى الآن، فيما حدّدت شرط أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.وقال مدير عام الصحة رياض عبد الأمير، إنه “حتى الآن الوضع الوبائي مسيطر عليه فيما يخص الاستعدادات الطبية أو المستلزمات أو المستشفيات لمواجهة الأعداد المتزايدة من الإصابات”، مشيراً الى أنه “لا يمكن معرفة […]

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