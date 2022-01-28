صدور اخطر تقرير بيئي في محافظة عراقية بعد 2003

2022/01/28 | 22:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … كشفت دائرة بيئة ديالى، الجمعة، عن اخطر تقرير بيئي بعد 2003.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مدن ديالى ومنها بعقوبة فقدت بعد 2003 من 30-40% من الاحزمة الخضراء والتي تشكل البساتين الزراعية الغالبية منها لاسباب متعددة ما يجعلنا امام كارثة بيئية كبيرة “.واضاف الشمري،ان” فقدان الاحزمة […]

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