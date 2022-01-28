"مؤشرات ملموسة" على اقتراب المعركة.. موسكو تنقل وحدات دم إلى حدود أوكرانيا

2022/01/28 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون أميركيون أن روسيا أرسلت إمدادات من الدم، ومواد طبية أخرى، إلى الحدود مع أوكرانيا، في إشارة أخرى على استعداد موسكو لعمل عسكري وشيك.

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