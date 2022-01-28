المرصد: خلايا داعش ما زالت في محيط سجن ’غويران’ بالحسكة والتوترات مستمرة

2022/01/28 | 22:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بعثور قوات سوريا الديمقراطية على جثث 18 من عناصرها، ممن قتلوا على يد تنظيم “داعش” داخل سجن الصناعة في “غويران” بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.وذكر المرصد السوري أن القوات الكردية عثرت خلال عمليات التمشيط داخل أبنية السجن على جثث 18 عنصرا ممن قتلهم “داعش”، كما …

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