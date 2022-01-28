مصر و لأردن والإمارات يدينون استهداف مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 22:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الصاروخي الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار بغداد الدولي، ونجمت عنه خسائر مادية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.كما أعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

من جانبها أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار بغداد الدولي.

وأكّدت الوزارة في بيان إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا العمل الإرهابي الجبان، مُشددةً على دعم ووقوف الأردن إلى جانب جمهورية العراق الشقيق في مواجهة كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه .

في الأثناء، أدانت مصر الاعتداء الذي طال مطار بغداد الدولي، وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أن جمهورية مصر العربية، تدين القصف الإرهابي الغادر الذي استهدف مطار بغداد الدولي وأسفر عن بعض الخسائر المادية.

وأضاف البيان، أن مصر تؤكد استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تُمثل تهديدًا واضحًا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه الشقيق، فضلًا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية، كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره.

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