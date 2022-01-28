2022/01/28 | 22:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ،الجمعة، الاطاحة بأثنين من أبرز تجار الكريستال والحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية في جزيرة قضاء الرمادي .وقال كسار في تصريح لوكالة / المعلومة / ان” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نصبت كمين لأبرز تاجر مادتي الكريستال والحبوب المخدرة وتمكنت من اعتقاله […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كمين يطيح بأثنين من أبرز تجار الحبوب المخدرة في الرمادي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كمين يطيح بأثنين من أبرز تجار الحبوب المخدرة في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).