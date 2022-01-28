نتنياهو يرد على تقرير حول اتصال جمعه بولي العهد السعودي عن برنامج

2022/01/28 | 22:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" حول تدخله للتأكد من أن السعودية ستكون قادرة على استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس ناقضا قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية بعدم تجديد رخصة التصدير لمصنع البرنامج، م

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