2022/01/28 | 22:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يوم الجمعة، التزام الولايات المتحدة مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالرد على أي غزو روسي لأوكرانيا.وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة واشنطن “ملتزمون بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم روسي”.وأضاف وزير الدفاع الأميركي أنه يمكن لروسيا أن تختار ما […]

ظهرت المقالة أزمة أوكرانيا..



واشنطن تؤكد التزامها بالرد على أي “غزو روسي” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة أوكرانيا.. واشنطن تؤكد التزامها بالرد على أي “غزو روسي”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة أوكرانيا.. واشنطن تؤكد التزامها بالرد على أي “غزو روسي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).