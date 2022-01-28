البنتاغون: الحرب في أوكرانيا ستكون

2022/01/28 | 22:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحذر رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميلي ، من اندلاع حرب في أوكرانيا، مؤكدا أنها ستكون "مرعبة".وذكر ميلي خلال مؤتمر صحفي: أن "الولايات المتحدة ليس لديها أي أنظمة أسلحة قتالية هجومية، ولا أي قوات دائمة ولا قاعدة في أوكرانيا".وأضاف: "دورنا محدود من حيث أننا نساعد في التدريب، وتقديم المشورة والمساعدة في التكتيكات والتقنيات والإجراءات، ونشارك في التطوير المؤسسي لوزارة الدفاع الأوكرانية".واشار الى أن التشكيلات الروسية القريبة من أوكرانيا امتدت إلى ما وراء القوات البرية والجوية والبحرية لتشمل الحرب الإلكترونية والقدرات اللوجستية، حسبما ذكرت "رويترز".واوضح إن أنواع القوات الروسية المحتشدة قرب الحدود الأوكرانية، إذا أطلق العنان لها، فسيكون ذلك "أمرا خطيرا" و"مرعبا"، مضيفا أنه الانتشار العسكري الأكبر لروسيا منذ الحرب الباردة.وقال الجنرال الأمريكي إن بلاده مستعدة للوفاء بالتزاماتها تجاه حلف الناتو، وإنها تعتبر الهجوم على أحد الحلفاء هو هجوم ضد الجميع، مضيفا إذا بدأت الحرب "سيعاني السكان المدنيون بشكل هائل".وأضاف ميلي إن واشنطن تشجع "روسيا بقوة على التراجع"، متابعا أن سياسة الولايات المتحدة هي الاستمرار في دعم أوكرانيا مستقلة، والتي تملك الحق في ذلك.

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