محمد صلاح يقود سلة الشرطة لفوز كبير على نفط الشمال

2022/01/28 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد قاد كابتن نادي الشرطة محمد صلاح ناديه للفوز على نادي نفط الشمال بنتيجة كبيرة (137-70) اليوم الجمعة.والتقى الفريقان على قاعة الشعب ضمن سلسلة الدوري الممتاز العراقي لكرة السلة.وتمكن ابناء الشرطة من فرض سيطرتهم على مجريات المباراة منذ الفترة الاولى ليحسموا الفترة الاولى بنتيجة (23-9) وتمكن نادي نفط الشمال من تقليص الفارق […]

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