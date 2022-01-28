الوفد الأوروبي يعلن تعليق مفاوضات النووي الإيراني

2022/01/28 | 22:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلن وفد الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات التي تجري في فيينا بهدف إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، داعيا مختلف الاطراف المعنيين الى اتخاذ ”قرارات سياسية“.وكتب الدبلوماسي إنريكي مورا على تويتر ”يعود المشاركون الى عواصمهم لإجراء مشاورات و(تلقي) تعليمات تمهيدا للعودة الاسبوع المقبل.لا بد من اتخاذ قرارات سياسية الآن“.وفي ذات …

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