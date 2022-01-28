2022/01/28 | 23:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى اعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن انتهاء خطر معسكر عائشة في عمق تلال حمرين.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” معسكر عائشة شكل لفترة ليست قليلة نقطة انطلاق مهمة لخلايا داعش الارهابي من عمق تلال حمرين صوب ديالى ومحافظتي كركوك وصلاح الدين بسبب موقعه الاستراتيجي”.واضاف الحسيني،ان” عمليات الحشد الشعبي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يعلن انتهاء خطر” معسكر عائشة”.. نقطة تهديد لثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يعلن انتهاء خطر” معسكر عائشة”.. نقطة تهديد لثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).