“مايكروسوفت”.. حرب جديدة حول محتوى الألعاب الإلكترونية؟

2022/01/28 | 23:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ “حرب جديدة حول محتوى الألعاب، ومخاوف بشأن الاحتكار”..هذا هو ملخص مخاوف خبراء في التسويق الإلكتروني بشأن ما قد يترتب على استحواذ شركة “مايكروسوفت” على شركة “أكتيفيجن بليزارد” منتجة لعبة “كول أوف ديوتي”، مقابل 68.7 مليار دولار نقدًا في أكبر صفقة في قطاع الألعاب الإلكترونية.وهذه الصفقة الضخمة تجعل الشركة صاحبة منصة “إكس بوكس” […]

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حرب جديدة حول محتوى الألعاب الإلكترونية؟ أولاً على الايام نيوز.

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