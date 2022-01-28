ذي قار.. تحقيق في تهمة “تهديد” يكشف عن جريمة قتل حدثت في العام 2003

2022/01/28 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد تحقيق في مركز شرطة بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، إلى الكشف عن جريمة قتل وقعت قبل نحو عقدين من الزمن.وذكر اعلام الشرطة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “خلال التحقيق مع أحد المتهمين تمكن قسم شرطة الحسن المجتبى (ع) من كشف جريمة قتل وقعت في عام 2003 “.واضاف البيان […]

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تحقيق في تهمة “تهديد” يكشف عن جريمة قتل حدثت في العام 2003 أولاً على ايرث نيوز.

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