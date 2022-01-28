ركام الزمان - فاروق سلوم

2022/01/28 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاروق_سلوم وطن في ثياب الغباروبلاد تنام على الوانها الجرداءوتصحو على ملح ِ الترابفي العطش والذهولفجأة تتغير الألوان و المعانيالخصب والجدب يتبادلان الأدوارالحب والعداء ..



في دورة الفناءالصداقة والحب والمواعيدتتغير الأقنعة وتتغير العناوينصديق العمر ظهرت له هوية اخرىوصارت لي هوية جديدة مثل تهمةو لم يعد لدينا الوقت لنتعارفكل شيء يهرم ويشيخالناس الذين اعرفهم ......





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