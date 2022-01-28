ماهى أهم مهام المرحلة - عبدالغفار محمد سعيد

2022/01/28 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالغفار_محمد_سعيد مرحلة تاريخية جديدة تتطلب تحالف جبهوى واسع ثورى و جديدأعلن تجمع القوى المدنية امس الخميس الموافق 27 يناير 2022 فى بيان جماهيرى خروجه الكامل عن كل مؤسسات تحالف قوى الحرية والتغيير و وضح انه كان قد شارك فى وضع المسودة الأولى للإعلان ، واشار فى البيات لان هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن، تستدعي مراجعة تلك التجربة وأدواتها بتجرد وواقعية ، ووضح البيان انهم نبهوا عبر بيانات عديدة لتجمع القو ......





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