اجواء غير مستقرة الاسبوع المقبل.. امطار و ارتفاع بدرجات الحرارة

2022/01/28 | 23:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، أن تكون حالة الطقس في الاسبوع المقبل غير مستقرة، مشيرا الى ان بعض المدن ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة ثم أمطار، لتعود درجات الحرارة إلى الانخفاض.وذكر العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، ان “الليلة ونهار السبت تتأثر مدن شمال البلاد والانبار وصلاح الدين […]

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