حركة ’امتداد’: أسباب سياسية وأمنية وراء استهداف مطار بغداد الدولي

2022/01/28 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عَزَتْ حركة امتداد، الجمعة، الاستهداف الذي تعرض له مطار بغداد الدولي، إلى أسباب سياسية، فضلا عن تقصير أمني واستخباري فادح.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت الحركة في بيان تلقاه "ناس" (28 كانون الثاني 2022)، إن "التهديدات الأمنية والهجمات الإرهابية بحق المواطنين الآمنين ومؤسسات الدولة الحيوية كمطار بغداد الدولي الذي استهدفه الإرهاب المنظم بصواريخ الكاتيوشا فجر اليوم، مما ادئ إلى الإضرار بممتلكات الدولة، إنما يعود لأسباب سياسية وتقصير أمني واستخباراتي فادح".

وأضافت، "فمن النافذة السياسية يعود ذلك إلى عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون الأحزاب رقم ٣٦ لعام ٢٠١٥، الذي بغيابه تضاعف وتنامى غول السلاح المنفلت ودوغمائية التبعية لمصالح دول إقليمية".

وتابعت، "اما من نافذة التقصير الأمني والاستخباراتي الاستباقي فلن يغيب عن العراقيين أن هناك عدم جدية من قبل الجهات ذات العلاقة في فرض الرقابة والجهد الأمني والتحلي بواقع المسؤولية المناطة بهم".

وحملت الحركة، "الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية مسؤولية حماية المطارات وسائر المنشات السيادية من الهجمات الارهابية، وعلى الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة كافة لكشف وملاحقة وتدمير تلك المجاميع الارهابية مهما كانت الجهة التي تقف ورائها، سيما بعد أن تضمن بيان الحكومة العراقية وجود المبارز الجرمية وبصمات تعود لمنفذين تلك الهجمات الارهابية".

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