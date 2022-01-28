بالفيديو.. إعادة الحياة لنهر يغذي ربع مليون عراقي

2022/01/28 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىبعد جهود حثيثة استمرت اكثر من اسابيع متتالية نجحت كوادر وزارة الموارد المائية في إعادة الحياة لنهر الوند في قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) بعد حملة كري وتطهير هي الاولى من نوعها منذ 19 سنة تم خلالها رفع مئات الاطنان من الترسبات الطينية والنفايات من اجل اعادة الحياة البيئية لنهر يغذي ربع مليون عراقي ويعد ثالث اهم الانهر في ديالى.

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