انتاج كميات قياسية من آي فون برغم نقص الشرائح الإلكترونية

2022/01/28 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان‭ ‬فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يتسبب‭ ‬النقص‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬المكونات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬شل‭ ‬صناعات‭ ‬كثيرة،‭ ‬من‭ ‬الإلكترونيات‭ ‬إلى‭ ‬السيارات،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬مبيعات‭ ‬قياسية‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد،‭ ‬مسجلة‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬124‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬العائدات‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬تجاوزت‭ ‬مبيعات‭ ‬آي‭ ‬فون‭ ‬74‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬مدفوعة‭ […]

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