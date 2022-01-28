اشتعال المنافسة على قائمة ترشيحات الافلام لنيل الاوسكار

2022/01/28 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تقدمت‭ ‬أفلام‭ “‬دون‭” ‬و‭”‬ليكوريش‭ ‬بيتزا‭” ‬و‭”‬ويست‭ ‬سايد‭ ‬ستوري‭” ‬في‭ ‬السباق‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬هوليوود،‭ ‬بفضل‭ ‬ترشيحها‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منظمات‭ ‬عدة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السينما‭.‬ واختيرت‭ ‬الأفلام‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬نقابات‭ ‬المخرجين‭ ‬والمنتجين‭ ‬وكتّاب‭ ‬السيناريو،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬عملياً‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فيلمي‭ “‬بلفاست‭” ‬و‭”‬ذي‭ ‬باور‭ […]

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