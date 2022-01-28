2022/01/28 | 23:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مردان‭ (‬باكستان‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تحتفل‭ ‬باكستان‭ ‬الخميس‭ ‬بمرور‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬إصابة‭ ‬بشلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الوحيد‭ ‬عالمياً،‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان،‭ ‬الذي‭ ‬يُصنف‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬متوطناً‭ ‬فيه‭.‬ تحت‭ ‬أشعة‭ ‬شمس‭ ‬الفجر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬باكستان،‭ ‬تسحب‭ ‬صدريا‭ ‬حسين‭ ‬صندوق‭ ‬تبريد‭ ‬مليئة‭ ‬بعبوات‭ ‬لقاحات‭ ‬مضادة‭ ‬لشلل‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلد آسيوي يسجل خلوه من شلل الاطفال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلد آسيوي يسجل خلوه من شلل الاطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).