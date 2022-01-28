لويد أوستن: الآن اكتملت خيارات بوتين

2022/01/28 | 23:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال أوستن في مؤتمر صحفي في البنتاغون "بينما لا نعتقد أن الرئيس بوتين قد اتخذ قرارا نهائيا باستخدام هذه القوات ضد أوكرانيا، فمن الواضح أنه يمتلك هذه القدرة الآن".

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