الإمارات تدين

2022/01/28 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات، الجمعة، إدانتها بشدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولي، ونجمت عنه خسائر مادية، ووصفت الهجوم بـ"الإرهابي الجبان".

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