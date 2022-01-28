(فيديو).. سائق شاحنة يقتحم إحدى سيطرات كربلاء.. حادث مروّع وإصابات

2022/01/28 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وثقت كاميرات المراقبة، لحظة اقتحام شاحنة كبيرة، لإحدى سيطرات محافظة كربلاء.

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وبحسب مشاهد المقطع المصور، الذي حصل عليه "ناس"، الجمعة (28 كانون الثاني 2022)، التي تبين فقدان السائق التحكم بمركبته، ما أدى الى اقتحامه سيطرة كربلاء، قادماً عكس الاتجاه.

وتسبب الحادث، بوقوع إصابات بشرية، فضلاً عن خسائر مادية.

ولم تصدر الجهات المعنية أي بيان حول تفاصيل الحادث، الذي حصل يوم الأربعاء الماضي، والأسباب التي أدت إلى فقدان السائق السيطرة على مركبته.

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