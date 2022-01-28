2022/01/28 | 23:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بوتين يبلغ ماكرون عدم سعيه للمواجهة ويتهم خصومه بـتجاهل مخاوفه موسكو- بروكسل -جنيف – اف ب – باريس -الزمان اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة الغرب بتجاهل مطالبه من أجل خفض التوتر في الأزمة حول أوكرانيا، في مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي أيمانويل ماكرون، متفاديا في الوقت نفسه الإعلان عن رد.
اعتبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير دولي من استخدام السلاح النووي والاطلسي:خيارات موسكو كثيرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير دولي من استخدام السلاح النووي والاطلسي:خيارات موسكو كثيرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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