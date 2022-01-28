تحذير‭ ‬دولي‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬والاطلسي‭:‬خيارات‭ ‬موسكو‭ ‬كثيرة‭ ‬

2022/01/28 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين‭ ‬يبلغ‭ ‬ماكرون‭ ‬عدم‭ ‬سعيه للمواجهة‭ ‬ويتهم‭ ‬خصومه‭ ‬بـتجاهل‭ ‬مخاوفه‭ ‬ موسكو‭- ‬بروكسل‭ -‬جنيف‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ – ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الجمعة‭ ‬الغرب‭ ‬بتجاهل‭ ‬مطالبه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خفض‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬حول‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬في‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الفرنسي‭ ‬أيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬متفاديا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬رد‭.‬ اعتبر‭ […]

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