لشكر على عتبة تجديد الزعامة داعياً الاتحاد الاشتراكي الى الرقمنة

2022/01/28 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوزنيقة‭ – ‬الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون فرضت‭ ‬تداعيات‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬التي‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬المنظمات‭ ‬الحزبية‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمرات‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬حسب‭ ‬الطوارئ‭ ‬الصحية،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬قال‭ ‬إدريس‭ ‬لشكر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬للقوات،‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬ولاية‭ ‬ثالثة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المؤتمر‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬للحزب‭ ‬المنعقد‭ ‬الجمعة،‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الاثني‭ ‬عشرة‭ ‬بالمغرب،‭ […]

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