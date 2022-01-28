باريس متفائلة والوفد الأوربي يعلن تعليق مفاوضات النووي الايراني:نحتاج قرارات سياسية

2022/01/28 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيينا‭- ‬باريس‭ – ‬طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ اعلن‭ ‬وفد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬تعليق‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬بهدف‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬حول‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الايراني،‭ ‬داعيا‭ ‬مختلف‭ ‬الاطراف‭ ‬المعنيين‭ ‬الى‭ ‬اتخاذ‭ ‬‮«‬قرارات‭ ‬سياسية‮»‬‭.‬فيما‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬أعلنت‭ ‬ايران‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬تحتاج‭ ‬الى‭ ‬قرار‭ ‬سياسي‭ ‬امريكي‭ ‬وليس‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الجولات‭. ‬واعتبرت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬المفاوضات‭ […]

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