2022/01/28 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الجمعة، امتلاكه الوقت الكافي لحل الخلافات مع التيار الصدري، بخصوص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم) ان "طريق التفاوض والحوار مع التيار الصدري لم يصل الى الطريق المغلق لغاية الآن، فهناك الوقت الكافي للطرفين للوصول الى اتفاق وتوافق يرضي الطرفين فيما يخص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وبين الفتلاوي ان "اليومين المقبلين، سوف تشهد انطلاق حوارات جديدة بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، وربما خلال هذه الجولة الجديدة من التفاوض يتم حسم الخلافات بشكل نهائي".

وأفاد مصدر مطلع، الخميس، بان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر غادر بغداد دون اللقاء بالإطار التنسيقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يعلق بعد مغادرة الصدر بغداد دون اللقاء معه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يعلق بعد مغادرة الصدر بغداد دون اللقاء معه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).