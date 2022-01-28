2022/01/28 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت مفارز مكافحة المخدرات القبض على متهم بحوزته مليون حبة مخدرة في الانبار.وذكر بيان المديرية انه بعملية نوعية أمنية ومن خلال معلومات استخبارية، تمكنت مفارز قسم مكافحة مخدرات الأنبار ، من القاء القبض على متهم بحوزته (مليون) حبة مخدرة من نوع كبتاجون، مشيرا الى انه تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينال جزاءه العادل./انتهى9

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