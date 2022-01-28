2022/01/28 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ استهدفت مدفعية اللواء 314 بالحشد الشعبي أوكار عناصر تنظيم داعش في مناطق جزرة مسيرة وجزرة هلال السالم غرب مدينة سامراء وحققت اصابات مباشرة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدفعية الحشد تستهدف اوكار داعش غرب سامراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدفعية الحشد تستهدف اوكار داعش غرب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).