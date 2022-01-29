مطار بغداد مستمر بالرحلات ودفاعاته أسقطت ثلاثة من تسعة صواريخ مهاجمة

2022/01/29 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ استمر‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬وتسيير‭ ‬الرحلات‭ ‬عبره‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توقف‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬استهدافه‭ ‬بهجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬فجر‭ ‬الجمعة‭ ‬الحق‭ ‬به‭ ‬أضرارا‭ ‬مادية‭ ‬في‭ ‬مدرج‭ ‬وطائرتين‭ ‬فارغتين‭ ‬متوقفتين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المطار‭ ‬اصبحتا‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭ ‬نهائيا،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬هجمات‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬ونسبتها‭ ‬واشنطن‭ ‬الى‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬موالية‭ […]

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