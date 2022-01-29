اطلبوا العون من إيران

2022/01/29 | 00:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كانت‭ ‬دوريات‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثين‭ ‬سنة،‭ ‬تستنفر‭ ‬ولا‭ ‬تعود‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬الرصاص‭ ‬في‭ ‬العرس،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تجده،‭ ‬تتجاوز‭ ‬على‭ ‬فرحة‭ ‬الناس‭ ‬وتعتقل‭ ‬العريس،‭ ‬وتفسد‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬حتى‭ ‬يسلم‭ ‬مطلق‭ ‬الرصاص‭ ‬نفسه‭ ‬ويتم‭ ‬الافراج‭ ‬عن‭ ‬العريس‭ ‬حينها‭.‬وتبرر‭ ‬الشرطة‭ ‬تصرفها‭ ‬القاتل‭ ‬لفرحة‭ ‬المحتفلين‭ ‬بأنها‭ ‬تطبق‭ ‬قانوناً‭ […]

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